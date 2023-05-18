Москва 18 мая 2023, 11:50 Технопарк, офисы и магазины построят на участке бывшей промзоны в Восточном Дегунине Собянин: в Восточном Дегунине будет реализован проект комплексного развития территорий РИА «Новости»

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Инвесторы застроят участок бывшей промзоны «Вагоноремонт» деловыми, торговыми и социальными объектами. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В Москве продолжают преобразовывать старые промышленные зоны. Власти уже подписали 30-й договор в рамках программы комплексного развития территорий.

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На участке бывшей промзоны «Вагоноремонт», расположенной в Восточном Дегунине, на площади 2,71 гектара инвестор планирует возвести технопарк, фармацевтическое производство, офисы и магазины.

В программе сегодня участвуют 27 столичных районов. Инвесторы занимаются реализацией 13 проектов комплексного развития территорий, городские операторы — 17.

«Мы разрабатываем проекты современных кварталов с комфортным жильем, социальными объектами, развитой городской средой, новыми рабочими местами», — отметил Собянин.

Проект полезен и для города, и для жителей, и для предпринимателей, добавил мэр.

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