18 мая 2023, 11:50
Технопарк, офисы и магазины построят на участке бывшей промзоны в Восточном Дегунине
Собянин: в Восточном Дегунине будет реализован проект комплексного развития территорий
Инвесторы застроят участок бывшей промзоны «Вагоноремонт» деловыми, торговыми и социальными объектами. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
В Москве продолжают преобразовывать старые промышленные зоны. Власти уже подписали 30-й договор в рамках программы комплексного развития территорий.
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На участке бывшей промзоны «Вагоноремонт», расположенной в Восточном Дегунине, на площади 2,71 гектара инвестор планирует возвести технопарк, фармацевтическое производство, офисы и магазины.
В программе сегодня участвуют 27 столичных районов. Инвесторы занимаются реализацией 13 проектов комплексного развития территорий, городские операторы — 17.
«Мы разрабатываем проекты современных кварталов с комфортным жильем, социальными объектами, развитой городской средой, новыми рабочими местами», — отметил Собянин.
Проект полезен и для города, и для жителей, и для предпринимателей, добавил мэр.
Ранее Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство дома по реновации в Северном Измайлове.
Строительство
Сергей Собянин
Москва 2023
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