Москва 05 мая 2023, 08:40 Технопарк и логистический комплекс построят на участке бывшей промзоны «Вагоноремонт» Технопарк и логистический комплекс возведут на территории бывшей промзоны «Вагоноремонт» freepik.com

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Участок промзоны «Вагоноремонт» реорганизуют. На его месте появятся научно-производственные и общественно-деловые объекты. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на министра правительства, главу департамента городского имущества Максима Гамана.

Москва выставила на торги право на застройку участка бывшей промзоны «Вагоноремонт» площадью более 15 гектаров. Сейчас эту территорию занимают склады и стоянка спецтехники.

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В мае инвесторы смогут поучаствовать в аукционе на реорганизацию территории. Победителю предлагается возвести логистический центр и технопарк, площадь которых составит 26 тысяч «квадратов».

Кроме того, он получит разрешение на строительство 165 тысяч «квадратов» жилья, из них 16,5 тысячи — по реновации.

«Благодаря производственным объектам в городе появится около 660 новых рабочих мест», — рассказал Гаман.

Развитие этой территории обойдется примерно в 25 миллиардов рублей. Реализация всего проекта принесет городу свыше четырех тысяч рабочих мест.

Участие в аукционе доступно для лиц, соответствующих предъявляемым требованиям, в том числе собственникам имущества, расположенного в бывшей промзоне.