Москва 07 мая 2023, 14:05 Технологию для экономии тепла разработали в Москве Столичная компания создала метод для экономии тепла freepik.com

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Автоматизированные узлы управления для сбережения теплоэнергии установили в 1900 зданиях столицы. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на главу департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

Сотрудникам компании «Энергосбережение» удалось создать решение, благодаря которому можно контролировать потребление тепла датчиком температуры наружного воздуха.

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Устройство способно анализировать параметры теплоносителя в домах и температуру воздуха на улице. Учитывая полученные показатели, алгоритмы ИИ ограничивают подачу лишней теплоэнергии. Процесс полностью автоматизирован.

«Развитие таких проектов — важная часть инновационной политики города, которая включает в себя финансовые и нефинансовые меры поддержки, а также возможности для межотраслевой кооперации авторов зеленых решений. Цель властей — обеспечить комфортные условия для жизни в городе в том числе за счет внедрения передовых технологий», — отметил Алексей Фурсин.

Столичные власти возместили компании проценты по кредиту свыше 11 миллионов рублей на покупку оборудования.

Автоматизированные узлы управления отоплением помогают экономить тепло на 20–30%. Жильцы экономят на оплате ЖКХ 300-500 рублей в месяц.