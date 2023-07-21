Москва 21 июля 2023, 09:08 Технологии 3D-моделирования используют для создания в Москве семи новостроек по реновации Мэр Собянин: семь новостроек создадут при помощи технологий информационного моделирования Сайт мэра и правительства Москвы

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Ускорить постройку домов по программе реновации и позволить гражданам быстрее заселиться в новые квартиры власти Москвы планируют с помощью новейших технологий. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Для создания семи новостроек в Москве будут использованы технологий информационного моделирования — с их помощью разработают цифровую модель будущего объекта с любыми элементами и системами здания, вариантами компоновки, и все это в трехмерном пространстве, чтобы анализировать возможности эксплуатации, менять настройки и искать оптимальный вариант. Как заметил Собянин, весь процесс строительства с такой моделью будет виден как на ладони.

Первый дом для реновации, построенный с помощью технологий информационного моделирования, введен в эксплуатацию в районе Метрогородок. Квартиры в нем в этом году получат больше двух тысяч человек. Сергей Собянин

Всего же, добавил глава города, в столице строится порядка двухсот объектов с применением технологий информационного моделирования.

Ранее московские власти объявили о готовности поддержать тенденцию превращения торговых комплексов в общественные центры районов при помощи грантов для ТЦ, готовых увеличить долю площадей под социальные объекты после перепрофилирования.