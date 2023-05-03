Москва 03 мая 2023, 15:57 Тысячи москвичей бесплатно получили технические паспорта на квартиры по реновации Заммэра Ефимов: москвичи получили 7 тысяч технических паспортов на квартиры по реновации РИА «Новости»

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Участникам реновации бесплатно выдали семь тысяч техпаспортов на квартиры. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на его зама по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Жители российской столицы, участвующие в программе реновации, получили технические паспорта на квартиры, которые помогут им согласовывать перепланировку, оценивать стоимость недвижимости и страховать имущество.

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Такой документ выдают бесплатно благодаря пилотному проекту, стартовавшему в августе 2022 года. Всего переселенцам выдали уже семь тысяч техпаспортов.

«Документы изготавливает Московское городское бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) для тех домов, которые прошли процедуру технического учета», — уточнил Ефимов.

В техпаспорте указаны сведения о планировке, адресе и площади квартиры, а также общая информация о доме и данные о приборах учета.