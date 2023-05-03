03 мая 2023, 15:57
Тысячи москвичей бесплатно получили технические паспорта на квартиры по реновации
Заммэра Ефимов: москвичи получили 7 тысяч технических паспортов на квартиры по реновации
Участникам реновации бесплатно выдали семь тысяч техпаспортов на квартиры. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на его зама по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Жители российской столицы, участвующие в программе реновации, получили технические паспорта на квартиры, которые помогут им согласовывать перепланировку, оценивать стоимость недвижимости и страховать имущество.
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Такой документ выдают бесплатно благодаря пилотному проекту, стартовавшему в августе 2022 года. Всего переселенцам выдали уже семь тысяч техпаспортов.
«Документы изготавливает Московское городское бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) для тех домов, которые прошли процедуру технического учета», — уточнил Ефимов.
В техпаспорте указаны сведения о планировке, адресе и площади квартиры, а также общая информация о доме и данные о приборах учета.
Москва 2023
Реновация в Москве
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