Москва 23 августа 2023, 16:10 Театр имени Маяковского в Москве откроют после ремонта Театр имени Маяковского в Москве откроют после ремонта 10 сентября Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Театр имени Маяковского, расположенный на улице Большая Никитская, начнет работать с 10 сентября. Летом его закрывали на ремонт, сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на директора учреждения Екатерину Лапшину.

Она уточнила, что в течение всего июня труппа активно гастролировала. В это время строители проводили ремонтные работы в историческом здании театра.

Реклама

Лапшина добавила, что 10 сентября новый театральный сезон начнется со спектакля «Любовь по Маркесу». Постановку приурочили к юбилею народного артиста России Игоря Костолевского, ему исполнится 75 лет.

Ранее стало известно, что финальные спектакли проекта «Театр кукол в парке» покажут в Подмосковье в выходные. Они пройдут в Дмитрове и Зарайске 26 и 27 августа.