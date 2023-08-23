23 августа 2023, 16:10
Театр имени Маяковского в Москве откроют после ремонта
Театр имени Маяковского в Москве откроют после ремонта 10 сентября
Театр имени Маяковского, расположенный на улице Большая Никитская, начнет работать с 10 сентября. Летом его закрывали на ремонт, сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на директора учреждения Екатерину Лапшину.
Она уточнила, что в течение всего июня труппа активно гастролировала. В это время строители проводили ремонтные работы в историческом здании театра.
Реклама
Лапшина добавила, что 10 сентября новый театральный сезон начнется со спектакля «Любовь по Маркесу». Постановку приурочили к юбилею народного артиста России Игоря Костолевского, ему исполнится 75 лет.
Ранее стало известно, что финальные спектакли проекта «Театр кукол в парке» покажут в Подмосковье в выходные. Они пройдут в Дмитрове и Зарайске 26 и 27 августа.
Театры
Ремонтные работы
Москва 2023
Реклама
Реклама