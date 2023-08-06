Москва 06 августа 2023, 18:35 Танцевальный кибербаттл пройдет в Гостином Дворе на Московском урбанфоруме Танцевальный интерактив проведут для гостей Московского урбанфорума в Гостином Дворе Сайт мэра и правительства Москвы

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Гости Московского урбанистического форума вне зависимости от возраста смогут поучаствовать в танцевальном интерактиве на площадке в Гостином Дворе. Об этом агентству новостей «Москва» рассказали в пресс-службе комплекса социального развития правительства столицы.

Для участия нужно выбрать песню, одного из четырех 3D-персонажей, созданных по мотивам социальных сфер Москвы, и любимую локацию столицы.

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«В баттле принимают участие два человека. Каждый из них выбирает себе персонажа, который будет танцевать, повторяя движения за человеком, на фоне узнаваемых московских объектов: парка „Зарядье“, Большой спортивной арены „Лужниĸов“, ГЭС-2, ВДНХ», — пояснили в ведомстве.

Персонажей, музыкальные дорожки и локации во время интерактива можно менять.

Ранее гостям Московского урбанистического форума в «Лужниках» представили выставку участников конкурса «Наследие моего района».