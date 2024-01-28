Москва 28 января 2024, 16:05 Тактильный прототип памятника Гоголю напечатали на 3D-принтере в Москве Тактильный макет монумента писателю установили в Доме Гоголя в Москве Freepik

Читать 360tv в

В московском Доме Гоголя появился тактильный макет монумента писателю, напечатанный на 3D-принтере. Он полностью повторяет оригинальную скульптуру классика, которую создал Николай Андреев в 1909 году, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

С мини-копией монумента смогут ознакомиться незрячие и слабовидящие посетители Дома Гоголя. Она появилась в честь 215-летия со дня рождения писателя благодаря инклюзивному проекту «Дом Гоголя. Без границ». Его запустили в музее в 2022 году.

Реклама

Макет создали сотрудники проектной мастерской адаптивного дизайна, применив цифровое моделирование и 3D-принтер. На готовую тактильную модель высотой 60 сантиметров нанесли специальные краски под бронзу и гранит.

Затем копию разместили на первом этаже Дома Гоголя, чтобы с ней смогли ознакомиться все желающие.

Ранее мэрия Москвы анонсировала подготовку новых собак-проводников в метро. Всего в метрополитене 350 четвероногих помощников незрячих пассажиров.