Таксист сбил ребенка на юго-востоке Москвы | 360°

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Таксист сбил ребенка на юго-востоке Москвы

Источник «360»: сбивший ребенка таксист на юго-востоке Москвы скрылся

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Ребенок попал под колеса такси на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах столицы.

Как уточнил собеседник, авария произошла на Саратовской улице. Водитель после аварии скрылся с места происшествия.

В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что информация по аварии с ребенком уточняется. .

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Накануне жительница Петербурга сбил легковой автомобиль. Авария произошла в Красносельском районе на пешеходном переходе, сообщало ИА Nation News. После этого водитель увез пострадавшую с места ДТП.

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