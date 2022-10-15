Таксист сбил ребенка на юго-востоке Москвы | 360°

Эксклюзив 15 октября 2022, 21:50 Поделиться Telegram

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Viber Таксист сбил ребенка на юго-востоке Москвы Источник «360»: сбивший ребенка таксист на юго-востоке Москвы скрылся РИА «Новости»

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Ребенок попал под колеса такси на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах столицы.

Как уточнил собеседник, авария произошла на Саратовской улице. Водитель после аварии скрылся с места происшествия.

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Накануне жительница Петербурга сбил легковой автомобиль. Авария произошла в Красносельском районе на пешеходном переходе, сообщало ИА Nation News. После этого водитель увез пострадавшую с места ДТП.

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