Москва 12 апреля 2023, 11:08 Такси в Москве стали реже попадать в ДТП Дептранс Москвы: число ДТП с участием такси сократилось на 14% РИА «Новости»

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В Москве такси становятся все популярнее, при этом число ДТП с их участием продолжает снижаться. С начала года таких аварий стало меньше на 14%, сообщил дептранс столицы в своем Telegram-канале.

По данным дептранса, с начала года жители и гости столицы совершили 93,7 миллиона поездок. Это на 13% больше, чем за первые три месяца прошлого года: за тот период lтакси вызывали 83,2 миллиона раз.

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«При этом число ДТП с участием автомобилей такси c января снизилось на 14% — произошло 407 аварий против 472 за тот же период в прошлом году», — уточнили в ведомстве.

Безопасность сервиса продолжают повышать. Например, система аналитики такси КИС «АРТ» позволяет получать заказы только профессиональным водителям, опыт которых не менее трех лет.

А с сентября этого года начнет действовать новый закон о такси. Это сделает работу самозанятых россиян проще, а также установит ответственность перед пассажирами для агрегаторов.