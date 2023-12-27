Москва 27 декабря 2023, 14:51 Сыромятнический гидроузел на реке Яузе в Москве перевели на зимний режим работы Сыромятнический гидроузел на Яузе в Москве подготовили к перепадам температур Фото: Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы»

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Сыромятнический гидроузел в Москве, который регулирует уровень воды на реке Яузе, полностью перевели на зимний режим работы. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Работники ГУП «Мосводосток» проверили электрическое оборудование и силовые электросети, протестировали системы пульта управления и другие приборы в диспетчерском пункте, а также осмотрели подвижные элементы на нижних и верхних воротах шлюза. Кроме того, они смазали сухие элементы гидроузла и привели в порядок затворы.

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Позже, когда температура воздуха опустится ниже 10-15 градусов, водолазы очистят водопропускные галереи от мусора и донных отложений.

Гидроузел на Яузе ввели в эксплуатацию в 1940 году для регулирования уровня реки и пропуска паводковых и ливневых вод.

В начале декабря обеспечивающие Москву водохранилища также перевели на зимний режим.