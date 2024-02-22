Москва 22 февраля 2024, 16:29 Свыше двух тысяч флагов украсили Москву в честь Дня защитника Отечества Бирюков: ко Дню защитника Отечества Москву украсили более двух тысяч флагов Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

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Москва готовится отмечать День защитника Отечества. В честь праздника мегаполис украсили российскими триколорами, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

«В общей сложности на мостах в центральной части и Минских путепроводах установили более двух тысяч флагов, на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместили праздничные плакаты», — уточнил заммэра Москвы Петр Бирюков.

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Он отметил, что 23 и 24 февраля на цифровых билбордах и медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате запустят трансляции с видеооткрытками.

На территории московской мэрии, Государственной думы и Совета Федерации появились плакаты и флагштоки с триколором. Фасад нижней палаты парламента украсило декоративное панно. Напротив здания Минобороны России можно увидеть декоративную звезду.

На Манежной площади рядом с памятником Георгию Жукову, на Суворовской площади около памятника Суворову, на Кутузовском проспекте и Поклонной горе прохожие смогут сделать снимки в тематических фотозонах.

Сотрудники АО «Мосгаз» также проверили горелку Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата. В канун Дня защитника Отечества там провели профилактические работы.