22 февраля 2024, 16:29
Свыше двух тысяч флагов украсили Москву в честь Дня защитника Отечества
Бирюков: ко Дню защитника Отечества Москву украсили более двух тысяч флагов
Москва готовится отмечать День защитника Отечества. В честь праздника мегаполис украсили российскими триколорами, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.
«В общей сложности на мостах в центральной части и Минских путепроводах установили более двух тысяч флагов, на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместили праздничные плакаты», — уточнил заммэра Москвы Петр Бирюков.
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Он отметил, что 23 и 24 февраля на цифровых билбордах и медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате запустят трансляции с видеооткрытками.
На территории московской мэрии, Государственной думы и Совета Федерации появились плакаты и флагштоки с триколором. Фасад нижней палаты парламента украсило декоративное панно. Напротив здания Минобороны России можно увидеть декоративную звезду.
На Манежной площади рядом с памятником Георгию Жукову, на Суворовской площади около памятника Суворову, на Кутузовском проспекте и Поклонной горе прохожие смогут сделать снимки в тематических фотозонах.
Сотрудники АО «Мосгаз» также проверили горелку Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата. В канун Дня защитника Отечества там провели профилактические работы.
Благоустройство
23 февраля
Москва
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