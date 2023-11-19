Москва 19 ноября 2023, 15:43 Свыше 7,3 тысячи человек получили «реновационные» квартиры на северо-западе Москвы Собянин: более 7,3 тысячи москвичей получили новое жилье по реновации в СЗАО Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В Северо-Западном округе столицы больше 7,3 тысячи участников реновации стали обладателями новых квартир. С января этого года документы на жилье оформили примерно 720 человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Каждый район обустраивается комплексно — чтобы людям было комфортно жить, предусматриваем и социальные объекты», — напомнил он.

Реклама

Глава города добавил, что в Покровском-Стрешневе появились два новых детских сада. Специалисты приступили к возведению двух школ и завершают работы по строительству теннисного центра.

У жителей Куркина в ближайшем будущем появится новое учебное заведение. В Митине построят дошкольное учреждение. В Хорошево-Мневниках начали возводить учебный корпус для школы № 1517.

С января этого года больше 8,5 тысячи семей воспользовались бесплатной помощью грузчиков во время переезда по программе реновации. Новоселы сами перевозят только ценные вещи, документы и питомцев.