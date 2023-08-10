Москва 10 августа 2023, 10:26 Свыше 700 НКО примут участие в конкурсе грантов мэра Москвы Более 720 некоммерческих организаций примут участие в конкурсе грантов мэра Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В 2023 году в конкурсе грантов мэра Москвы будут участвовать больше 720 некоммерческих организаций. Общий бюджет мероприятия составит 600 миллионов рублей, сообщила глава комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

«В этом году мы получили почти 900 заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций. Треть из них впервые участвуют в конкурсе. Среди организаций, претендующих на грант, были как НКО со стажем, работающие в Москве более года, так и совсем молодые, без опыта реализации проектов», — уточнила она.

Реклама

Драгунова добавила, что из 12 предложенных номинаций наиболее популярными стали «Молодежь Москвы», «Наше наследие», «ЗОЖ и спорт».

Специалисты из научных, образовательных и НКО-сообществ до 31 августа отберут самые интересные проекты, актуальные для мегаполиса и его жителей. Каждое решение оценят три эксперта и выставят баллы по заранее объявленным критериям. Далее они определят рекомендованную сумму гранта для каждой компании и дадут заключение по каждой проектной заявке. После этого члены комиссии выберут победителей.

НКО, чей опыт работы превышает 12 месяцев, могут получить до пяти миллионов рублей, а действующие не меньше полугода организации — до 500 тысяч рублей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги конкурса «Новатор Москвы». Премию вручают ежегодно с 2020 года.