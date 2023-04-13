Москва 13 апреля 2023, 12:49 Свыше 70 домов снесли в Москве по программе реновации с начала года Заммэра Бочкарев: с января более 70 домов демонтировали в Москве по программе реновации Снос жилого дома по программе реновации на Рязанском проспекте в Москве. С начала 2023 года в рамках реновации в новые квартиры начали переезжать более 2,5 тысячи жителей 11 старых домов / РИА «Новости»

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По программе реновации с января по апрель в Москве снесли больше домов, чем за весь 2022 год. Об этом сообщили в пресс-службе столичного стройкомплекса.

«С января этого года в столице демонтировали 72 дома, а за весь прошлый год — 53. Снесенные в 2023 году дома расположены в девяти округах», — рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

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Больше всего домов демонтировали на юго-востоке и западе города. Там снесли по 13 объектов. Еще по 12 — на севере и востоке, а 11 — в Юго-Западном округе.

По реновации планируют разобрать еще более 200 построек старого жилого фонда, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. Работы продолжатся во всех административных округах столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу реновации в 2017 году. В рамках нее планируют демонтировать свыше пяти тысяч домов, в которых проживает почти миллион москвичей. Первые новоселы переехали по реновации в начале 2018-го.