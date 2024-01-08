Москва 08 января 2024, 09:28 Свыше 680 мероприятий прошло в 2023 году в проекте «Знание. ВДНХ» Мэр Москвы Собянин подвел итоги проекта «Знание.ВДНХ» за 2023 год Freepik

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В прошлом году благодаря проекту «Знание. ВДНХ» состоялось более 680 мероприятий. В них приняли участие свыше 36 тысяч человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Это бесплатная образовательная программа, которая была запущена в 2016-м. Она объединяет ведущих ученых, исследователей, экспертов из различных областей науки и искусства», — уточнил он.

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Глава города отметил, что в 2023-м проект состоял из двух направлений — «Лекторий» и «Арт-лаборатория ВДНХ». Большинство лекций ученые и эксперты посвятили искусству и культуре.

В арт-лаборатории вошли театральные специальные проекты, иммерсивные спектакли от артистов Студии театрального искусства, а также концерты джазовой и экспериментальной, фолк- и этномузыки.

Ключевым научно-познавательным событием прошедшей осени отметили фестиваль «Проектируем будущее». В образовательную программу вошли основные темы, связанные с космосом и авиацией. Эксперты рассказывали об управлении самолетом, кометах, астероидах и других небесных телах. Также специалисты обсудили изобретения из космической программы, вошедшие в нашу жизнь. Посетителям предоставили возможность встретиться с космонавтом Еленой Серовой.

Собянин добавил, что в наступившем году для гостей подготовят не менее интересную и насыщенную культурно-образовательную программу.

Москвичи также назвали полюбившиеся павильоны, фонтаны и исторические входы ВДНХ в проекте «Активный гражданин». В голосовании приняли участие 220 тысяч человек.