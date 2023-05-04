Москва 04 мая 2023, 13:14 Инвесторам предложили построить свыше 500 тысяч «квадратов» офисов в Коммунарке Заммэра Бочкарев: инвесторы смогут построить 500 тысяч «квадратов» офисов в Коммунарке freepik.com

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На десяти участках административно-делового центра в Коммунарке инвесторам предложили возвести более полумиллиона квадратных метров офисов. Об этом сообщается на сайте информационного центра правительства Москвы со ссылкой на его зама по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

В этом году в столице планируют начать проектирование офисных объектов, площадь которых превысит 500 тысяч «квадратов». Здания хотят построить на территории административно-делового центра в Коммунарке.

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«Утвердили новый проект планировки территории административно-делового цента в Коммунарке, согласно которому строительство коммерческих общественно-деловых объектов планируется вести силами инвесторов-застройщиков, — рассказал Бочкарев.

На территории АДЦ в Коммунарке уже есть несколько значимых объектов. Кроме того, в поселке активно строят сопутствующую инфраструктуру, в том числе транспортную.

Уже возвели две станции метро и внутриквартальные дороги, протяженность которых составила 18 километров.