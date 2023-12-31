Москва 31 декабря 2023, 10:33 Свыше 50 тысяч предложений на «Город идей» поступило от москвичей за два года Москвичи предложили более 50 тысяч инициатив на платформе «Город идей» Freepik

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С 2021 года количество отправленных москвичами предложений на «Город идей» превысило 50 тысяч. Самые интересные решения планируют реализовать в мегаполисе, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Свыше 30% всех инициатив связаны с благоустройством. Пользователи публикуют идеи о дополнительном освещении, обустройстве парковок и озеленении. Жители хотят видеть в городе больше детских и спортивных площадок.

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На втором месте по популярности одновременно оказались предложения по части транспорта и парков. Благодаря идеям москвичей, в столице обновляют остановки и развивают инфраструктуру в зонах отдыха. В частности, в этом году работы по благоустройству провели на более чем 300 площадках и во дворах. Появилось свыше 20 остановок общественного транспорта и новые пешеходные переходы. По предложению горожан состоялось более 30 встреч и мероприятий, в том числе для пенсионеров.

Направить инициативу по развитию Москвы можно в разделе «Предложить идею». Пользователям открыты 12 основных сфер жизни города и 56 тем. К примеру, жители могут инициировать проведение мастер-классов, установку эскалаторов на станциях метро или высадку определенных растений.

В раздел «Предложить идею» на «Городе идей» добавили три новых ответвления в сфере предпринимательства. Они направлены на совершенствование городского проекта «Академия инноваторов».