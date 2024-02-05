Москва 05 февраля 2024, 09:19 Свыше 400 тысяч бесплатных пересадок совершили пассажиры в Москве с начала года Пассажиры в Москве с начала года совершили более 400 тысяч бесплатных пересадок Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

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С января 2024 года на маршрутах московского наземного транспорта пассажиры более 400 тысяч раз воспользовались бесплатными пересадками. Такие цифры привел мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что для использования сервиса нужно привязать карту «Тройка» в личном кабинете приложения «Метро Москвы» или «Московский транспорт». После этого в течение суток активируются бесплатные пересадки. Затем необходимо оплатить первую поездку через валидатор в автобусе, электробусе или трамвае. На протяжении полутора часов можно сделать пересадку или вновь воспользоваться тем же маршрутом без списания денег с карты «Тройки».

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Мэр добавил, что в общей сложности за 2022-й пассажиры совершили свыше 6,6 миллиона бесплатных пересадок, сэкономив более 180 миллиона рублей.

Около 200 зарядных станций для электробусов также установят в Москве в 2024 году. В столице уже действуют свыше 340 зарядных станций.