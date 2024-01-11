Москва 11 января 2024, 12:31 Свыше 3,5 тысячи входных групп подъездов обновили в Москве за год Бирюков: более 3,5 тысячи входных групп подъездов обновили в Москве в 2023 году Freepik

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В Москве обновили более 3,5 тысячи входных групп подъездов по программе капитального ремонта жилого фонда. Об этом сообщил заммэра города Петр Бирюков.

«В столице продолжается реализация самой масштабной в новейшей истории программы капитального ремонта жилья, в рамках которой в 2023 году привели в порядок свыше 3,5 тысячи входных групп подъездов», — рассказал он.

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Рабочие заменили входные двери и витражное остекление, отремонтировали козырьки подъездов и обновили напольную плитку. Проведенные работы стали частью программы по восстановлению фасадов зданий в Москве.

Всего в столичную программу капитального ремонта включили свыше 29 тысяч домов, площадь которых превысила 290 миллионов квадратных метров. В них обновят более 420 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий, а также заменят около 115 тысяч лифтов.

Кроме того, в Москве с 2015 года отреставрировали около 250 домов в стиле неоклассицизма.