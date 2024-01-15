Москва 15 января 2024, 18:52 Свыше 300 новостроек возвели с начала программы реновации в Москве Бочкарев: 304 жилых дома возвели с начала программы реновации в Москве Freepik

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В Москве построили и сдали в эксплуатацию 304 жилых дома с начала программы реновации. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«За время реализации программы уже ввели в эксплуатацию 304 новостройки, в которые переехали или переезжают более 154 тысяч москвичей. Финансирование город обеспечивает в полном объеме», — рассказал он.

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Заммэра также подчеркнул, что в мегаполисе подобрали 602 стартовые площадки с потенциалом строительства на порядка 10 миллионов квадратных метров жилья. Кроме того, суммарно за все время снесли 351 старый дом.

Помимо этого, программа вышла на особый уровень: новостройки строят на месте не только стартовых площадок, но и уже демонтированных жилых зданий. Вдобавок на данный момент, подчеркнул заммэра, еще 413 домов находятся на стадии проектирования и строительства.

Декан факультета городского и регионального развития Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Евгений Михайленко добавил, что для успешной реализации программы реновации необходимо соблюдать заданный быстрый темп расселения жильцов старых жилых зданий.

Он уточнил, что правительству города важно поддерживать высокий ритм реализации программы, поскольку у москвичей высокие ожидания от проекта. В результате проведенных исследований установили, что около 5% жителей столицы планируют улучшить жилищные условия благодаря реновации.

Ранее стало известно, что первый этап реновации завершили в 41 районе Москвы.