Москва 23 августа 2023, 15:15 Свыше 30 новостроек на юго-западе Москвы отдадут под заселение по программе реновации Более 12,5 тысячи москвичей получат жилье на юго-западе Москвы по реновации Сайт мэра и правительства Москвы

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На юго-западе Москвы 32 дома ввели в эксплуатацию по программе реновации. Под заселение передали 31 из них. Всего в новостройки переедут более 12,5 тысячи человек. Об этом сообщил министр столичного правительства, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

«С начала реализации программы реновации на юго-западе Москвы правообладателями новых квартир стали более 12 тысяч человек, еще свыше 400 жителей продолжают осматривать предложенные варианты жилья», — рассказал он.

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Гаман добавил, что больше всего переселенцев в районе Коньково. Все квартиры в новостройках выполнили с отделкой, а некоторые из них обустроили для маломобильных граждан.

Территории вокруг домов благоустроили. На них поставили и игровые и спортивные комплексы, высадили деревья.