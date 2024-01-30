Москва 30 января 2024, 14:22 Свыше 2,6 тысячи лифтов заменят в Москве Бирюков: более 2,6 тысячи лифтов заменят в Москве в 2024 году Freepik

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В Москве по программе капитального ремонта заменят более 2,6 тысячи лифтов в 2024 году. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

«В этом году обновим в общей сложности свыше 2,6 тысячи лифтов, больше всего — в Юго-Восточном (464), Юго-Западном (385) и Северо-Западном (323) административных округах», — уточнил он.

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По словам заммэра, за время реализации программы обновления лифтового хозяйства в Москве заменили более 45,2 тысячи лифтов. Так, в домах, находящихся на счете регионального оператора, их меняют только в год окончания 25-летнего срока службы.

В пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства отметили, что коммунальщики строго следят за сроками эксплуатации лифтов, так как это оборудование повышенной опасности, которое требует регулярных проверок.

В прошлом году в Москве заменили почти четыре тысячи лифтов в жилых домах.