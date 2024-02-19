Москва 19 февраля 2024, 10:38 Свыше 2,5 тысячи заявок поступило на конкурс грантов мэра Москвы в сфере культуры Первый тур конкурса грантов мэра Москвы в сфере культуры начнется 25 февраля Freepik

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Первый тур конкурса грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства стартует 25 февраля. О желании участвовать в нем заявили более 2,5 тысячи претендентов, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Ежегодная премия грантов мэра Москвы дает возможность выявить молодые таланты. Столица поддерживает и помогает творческим детям развиваться в сфере культуры и искусства», — отметил глава департамента культуры Алексей Фурсин.

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Он уточнил, что участникам предстоит пройти отбор в следующие два тура. Финалисты последнего тура, который состоится весной, смогут выступить на лучших площадках Москвы.

Жюри состоит из деятелей культуры и искусства, профессоров вузов и популярных артистов. Они определят лауреатов в каждой из номинаций. Выступления потенциальных победителей смогут увидеть все желающие в Московском международном доме музыки, Мемориальном музее Скрябина и на других площадках столицы.

Прием заявок завершили 15 февраля. На гранты претендовали солисты, 195 ансамблей, 66 оркестров и 69 хоровых коллективов. Пианисты столичных школ искусств направили свыше 310 заявок, еще более 290 — поступило от художников.

Школы искусств Москвы также подготовили масштабную концертную программу на 2024 год. Зрителей ждут свыше пяти тысячи мероприятий.