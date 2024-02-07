Москва 07 февраля 2024, 16:09 Свыше 2,3 тысячи трансформаторных подстанций и распределительных пунктов обновят в Москве Бирюков: в Москве отремонтируют 2,3 тысячи трансформаторных подстанций Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

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В Москве каждый год повышают эффективность передачи и распределения электроэнергии. В 2024-м в городе планируют отремонтировать свыше 2,3 тысячи трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

«Это позволит повысить надежность электроснабжения городских предприятий, социально значимых объектов и жилых районов», — уточнил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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По его словам, ремонт будут проводить с апреля по декабрь, учитывая пиковые нагрузки и праздничные дни.

Заммэра пояснил, что специалисты полностью обновят силовые трансформаторы, электрооборудование и заземляющие устройства. Заменят изоляторы, средства релейной защиты и автоматики. Отремонтируют изоляцию и контактные соединения. Кроме того, мастера покрасят металлоконструкции и отрегулируют запорные устройства.

Бирюков добавил, что бесперебойную работу энергоблока Москвы контролируют с особой тщательностью, включая регулярные проверки технического состояния оборудования и его замену или ремонт.

В «Мособлэнерго» также подвели итоги работы за 2023 год. За отчетный период на производстве в Ликино-Дулево изготовили 2 135 тысячи железобетонных опор для воздушных линий электропередачи 0,4-10 киловатт.