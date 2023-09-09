Москва 09 сентября 2023, 17:54 Свыше 2,2 миллиона москвичей проголосовали на выборах Более 2,2 миллиона человек проголосовали на выборах в Москве на 15:00 9 сентября Фото: freepik.com

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Число проголосовавших на выборах мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО перевалило за два миллиона человек. Таковы результаты за 31 час голосования, сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадима Ковалева.

«На 15:00 по московскому времени проголосовало на выборах в Москве 2,243 миллиона москвичей. Активно голосуют москвичи», — уточнил он.

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Ковалев добавил, что голосование проходит по всему городу. Трансляция поступает со всех избирательных участков. Он также отметил, что наблюдатели не зафиксировали жалобы и заявления, связанные с работой дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Глава штаба подчеркнул, что любой москвич может голосовать любым удобным для него способом: с помощью бумажных бюллетеней или онлайн.

Единый день голосования пройдет с 9 по 10 сентября. Москвичи смогут за это время выбрать мэра столицы и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО.

Ранее глава «Коммунарки» рассказал об участии пациентов в голосовании на выборах мэра Москвы. В медцентре расположен УИК № 3802, поэтому можно отдать свой голос в электронном виде.