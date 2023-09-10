Москва 10 сентября 2023, 09:38 Свыше 2,2 миллиона москвичей проголосовали на выборах мэра онлайн Более 2,2 миллиона человек проголосовали на выборах в Москве на 10 сентября Фото: freepik.com

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На выборах мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО число участников электронного голосования превысило 2,2 миллиона человек. Так выглядит статистика ДЭГ на 10 сентября на 09:14 по московскому времени.

«Выдано бюллетеней — 2 280 918, получено бюллетеней — 2 237 021», — следует из данных сервиса по наблюдению за электронным голосованием.

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В воскресенье проходит завершающий день выборов мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО. До 20:00 жители столицы смогут отдать свои голоса, посетив избирательные участки или из дома в онлайн-режиме.

Второй день выборов мэра Москвы прошел без нарушений. По словам председателя Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, голосование проходит штатно.

Ранее Марат Хуснуллин проголосовал из рабочего кабинета с помощью смартфона. Вице-премьер призвал москвичей поучаствовать в выборах и проявить свою гражданскую позицию.