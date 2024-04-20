Москва 20 апреля 2024, 13:14 Свыше 160 московских компаний поучаствовали в международной выставке «Нефтегаз» Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Международная выставка оборудования для нефтегазового комплекса «Нефтегаз-2024» проходила в Москве с 15 по 18 апреля. В ней участвовали свыше 900 компаний из 12 стран, в том числе 160 столичных предприятий. Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что представили московские производители кабелей, труб, датчиков и другой продукции.

Новые решения для России

Столичные предприятия, отметил Овчинский, предлагают новые решения для российской нефтегазовой отрасли в условиях внешних ограничений.

Например, они поставляют специальные кабели, позволяющие исследовать нефтяные скважины, а также трубы, которые используют в газораспределении, строительстве промысловых трубопроводов и водоснабжении. Владислав Овчинский министр правительства Москвы

Безаналоговые производства

Одно из столичных предприятий — компания «Промприбор-Р». На выставке она презентовала линейку датчиков, среди которых новое устройство газоанализатора. У него есть четыре сенсора, которые могут автоматически определять концентрацию токсичных и взрывоопасных веществ в воздухе: метана, кислорода, угарного газа и сероводорода. Особенность прибора в том, что комплектацию и состав сенсоров можно менять.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Старший инженер Георгий Дзененко «Промприбор-Р» рассказал, что этому датчику нет аналогов со всем мире. Его создавали специально для условий Арктики.

В новой разработке ⁠улучшили взрывозащиту. Также устройство легко калибровать при замене сенсоров, не разбирая датчик, что обеспечивает удобство для потребителя, особенно в сложных условиях. А протокол передачи данных по радиоканалу теперь работает на расстоянии нескольких километров. Георгий Дзененко инженер

Полное импортозамещение

Еще одна столичная компания ГК «Москабельмет» представила нагревательные, геофизические кабели, а также кабели для связи и управления, изготовленные с использованием высокотехнологичного оборудования. Генеральный директор группы компаний Павел Моряков отметил, что товары «Москабельмета» полностью заменяют продукцию ушедших с рынка производителей.

Мы владеем теми же линиями, материалами и знаниями, что и ушедшие с российского рынка иностранные компании. В начале 2023 года запуск нашего производства позволил снизить использование импортного кабеля с 20-30% на 5%. Павел Моряков гендиректор ГК «Москабельмет»

По прогнозам Морякова, к 2030 году в России будут использовать всего 2-3% иностранных кабелей от общего числа.

Другой столичный производитель в области оборудования для нефтегазового комплекса — «Полипластик» — занимается созданием гибких полимерных армированных труб. Их применяют при строительстве нефтесборных промысловых трубопроводов. Также производитель выпустил новую продукцию для отопления, водоотведения и защиты кабеля. Ее и показали на выставке.

Трубы отличаются коррозионной стойкостью и высокой прочностью за счет своей монолитной конструкции и армирования стеклокомпозиционными лентами. Они выдерживают рабочее давление от 40 до 210 бар и могут эксплуатироваться при температуре носителя до +80 градусов Цельсия. Максим Колесов директор департамента промышленных проектов группы «Полипластик»

Москва — это центр отечественной промышленности. В городе работают свыше 4,2 тысячи промышленных компаний. Каждый год в столице появляются десятки средних и крупных предприятий и около сотни малых.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Столичные производства выпускают разнообразные товары и активно внедряют инновации. А для предпринимателей действует ряд мер поддержки и антикризисных инструментов, которые помогают бизнесу процветать.