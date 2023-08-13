Москва 13 августа 2023, 17:40 Свыше 1,5 миллиона москвичей будут пользоваться Троицкой линией метро Мэр Собянин: Троицкой линией метро смогут пользоваться более 1,5 млн москвичей Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице продолжают возводить Троицкую ветку метрополитена. Ей будут пользоваться больше 1,5 миллиона человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Ветка станет самой протяженной за границами МКАД — ее общая длина составит больше 40 километров», — уточнил он.

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Глава города добавил, что на линии построят 17 станций, они в разных стадиях готовности. В частности, на 70% готов участок от «Новаторской» до «Бачуринской». Там приступили к монтажу инженерных систем и отделке.

От «Бачуринской» до «Коммунарки» на станциях специалисты проводят монолитные работы, а также занимаются отделкой и монтажом инженерных систем. От «Крымской» до «Новаторской» на участке рабочие устанавливают основные конструкции и заканчивают проходку перегонных тоннелей. На станции «ЗИЛ» также устанавливают основные конструкции.

Собянин отметил, что в дальнейшем линию продлят до Троицка. Пока одобрили проект планировки от «Коммунарки» до «Кедровой». Благодаря новой линии жителям ТиНАО, юга и юго-запада столицы станет удобнее добираться до места назначения. Участок от «ЗИЛа» до «Коммунарки» запустят в 2024 году.

Ранее москвичам сообщили, что к декабрю следующего года планируют закончить строительство первых 11 станций будущей Троицкой линии метро. Затем приступят к возведению оставшихся шести.