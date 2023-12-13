Москва 13 декабря 2023, 18:57 Свыше 130 тысяч человек привлекли к уборке снега в Москве Бирюков: более 130 тыс. человек привлекли к круглосуточной уборке снега в Москве

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В Москве на фоне снегопадов к круглосуточной очистке дорог от снега привлекли свыше 130 тысяч человек и 18 тысяч единиц техники. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

«Осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети, в круглосуточном режиме проводятся циклы работ по сплошному механизированному подметанию и противогололедной обработке», — уточнил он.

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В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства добавили, что особое внимание уделят уборке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро, железнодорожным платформам и объектам социальной сферы.

Городские службы продолжат работать в усиленном режиме до конца недели, пока сохраняются неблагоприятные погодные условия. Например, синоптики предупредили москвичей о метели и порывах ветра до 17 метрах в секунду во второй половине четверга. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в пятницу, а к утру субботы прирост снега может составить более 30 сантиметров.