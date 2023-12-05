Москва 05 декабря 2023, 12:01 Свыше 13 тысяч кровельщиков привлекли к очистке крыш от снега в Москве Бирюков: более 13 тысяч кровельщиков вышли на очистку крыш от снега в Москве

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В Москве уже не первый день идет метель. На крышах многоэтажек скопились многочисленные сантиметры снежного покрова. На их очистку вышло свыше 13 тысяч кровельщиков, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

«Специалисты комплекса городского хозяйства в течение светового дня проводят работы по очистке от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков», — рассказал он.

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В работах задействовали более 250 автоподъемников и свыше 13 тысяч кровельщиков. Территории оградили лентами. Мониторинг состояния улично-дорожной сети ведут непрерывно, добавил Бирюков.

Кроме этого, коммунальная техника также выехала во дворы и на трассы для подметания и противогололедной обработки. В ночные часы в уборке задействовали более 135 тысяч человек и свыше 18 тысяч единиц специализированной техники.