Москва 24 января 2023, 15:21 Свыше 10 новых домов возведут в Перово по программе реновации

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В районе Перово построят 13 новых домов по программе реновации. Такой информацией поделился руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Об этом сообщило ИА НСН.

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Как рассказал чиновник, на данный момент в Перово возводят восемь зданий. Общая площадь жилого фонда составит порядка 97 тысяч квадратных метров. Также специалисты занимаются проектированием еще пяти домов площадью 78 тысяч квадратных метров. Постройки расположатся на улицах Металлургов, Новогиреевская, Перовская, Плющева, 1-я, 2-я и 3-я Владимирская.