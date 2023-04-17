Москва 17 апреля 2023, 23:43 Сводную мобильную группировку спасателей и пожарных создали в Москве Мэрия Москвы сообщила о создании сводной мобильной группировке пожарных и спасателей РИА «Новости»

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Сводную мобильную группировку из шести тысяч спасателей, пожарных и специалистов городских служб создали в Москве. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Уникальность группировки — во входящих в ее состав 25 мобильных отрядах из специалистов инженерных и коммунальных предприятий городского хозяйства. Они регулярно проходят обучение и готовы быстро реагировать наравне с профессиональными пожарными и спасателями на любые происшествия, в том числе природные пожары», — сообщил Собянин.

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В состав группировки входит также 1,5 тысячи единиц спецтехники и группа управления, связи и обеспечения работы штаба СМГ. Авиационный отряд проводит воздушную разведку и спасательные работы, тушит пожары и доставляет личный состав и оборудование. Также в состав входят инженерный, насосно-рукавный отряды, группа медицинского обеспечения, а также отряд мониторинга и прогнозирования.