Москва 19 ноября 2023, 14:36 Свиристели и чечетки прилетели зимовать в Москву Мэрия Москвы: около 20 видов птиц прилетят на зиму в столицу Сайт мэра и правительства Москвы

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Примерно два десятка видов птиц прилетают на зимовку в Москву. Первыми в мегаполис прилетели обыкновенные чечетки и свиристели, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В течение года в столице обитают почти 270 разных видов птиц, а на зиму остаются почти 100. Это большая часть разновидностей синиц, дятлов, а также поползни, воробьи, пищухи, сороки и сойки.

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На юг отправляются теплолюбивые стрижи, кукушки и соловьи, вместо них в столицу прилетают около 20 видов птиц с севера, когда еды для них там остается мало.

В этом году свиристели в Москве появились раньше, чем в прошлом. По словам орнитолога, начальника экоцентра «Конный двор» Светланы Подвинцевой, в декабре москвичи смогут увидеть таких северных птиц, как пуночка, клест-еловик, серый сорокопут и зимняк. В январе в столицу прилетят бородатая неясыть, луток, большой и средний крохали.

Более 400 мероприятий акции «Птица-синица» пройдут в Москве. Горожане смогут узнать о том, как живут птицы в холодное время года.