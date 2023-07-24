Москва 24 июля 2023, 10:17 Светофоры уменьшенного типа появились в Москве Дептранс Москвы: на небольших улицах начали устанавливать светофоры уменьшенного типа Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице приступили к установке светофоров уменьшенного типа. Они появятся на маленьких улицах в центре и в спальных районах, где скорость движения не превышает 60 километров в час. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы со ссылкой на его главу Максима Ликсутова.

По его словам, такие светофоры примерно в трое меньше площадью, чем привычные модели. Диаметр каждой секции у них равен 200 миллиметров вместо 300. Благодаря им и малым знакам сократится визуальный шум, а также они хорошо гармонируют с обликом города. Кроме того, их выгоднее производить и эксплуатировать, отметил глава дептранса.

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Ликсутов также подчеркнул, что эти модели полностью соответствуют ГОСТ и требованиям безопасности. Сейчас в Москве можно встретить малые светофоры на пересечении улицы Лесная — Миусского переулка — 2-й Лесного переулка, а также на Центральном и Московском проспектах и улице Николая Злобина в Зеленограде.

Ранее москвичам рассказали, что часть светофоров в столице перевели на летний режим работы.