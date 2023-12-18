Москва 18 декабря 2023, 14:39 Светофоры обновили и установили почти по 200 адресам в Москве Ликсутов: светофоры обновили и установили по 194 адресам в Москве с начала года Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве с начала года эксперты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) установили и обновили светофоры на 194 участках. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«За 11 месяцев в Москве уже разместили и дооборудовали светофоры по 194 адресам, до конца года планируем сделать это еще более чем на 100 участках», — отметил Ликсутов.

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Во время работ новые светофоры появились на 67 локациях, а существующие конструкции обновили по 127 адресам.

На особом контроле находились участки, где в предыдущем году зарегистрировали ДТП с жертвами. На таких участках новые светофоры появились по девяти таким адресам, модернизацию выполнили на 40 объектах, а изменили режим работы — на 30.

Так, светофор появился на пешеходном переходе по улице Яблочкова, возле строения 31, на северо-востоке столицы. В прошлом году на этом месте произошло пять дорожно-транспортных происшествий.

Также режим работы светофоров скорректировали в двух округах Подмосковья за неделю.