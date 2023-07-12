Москва 12 июля 2023, 19:13 Светофоры на 86 перекрестках Москвы перевели на летний режим Дептранс Москвы: светофоры на 86 пешеходных переходах перевели на летний режим Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В Москве светофоры на 86 пешеходных переходах перевели на летний режим. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

В пресс-службе добавили, что теперь пешеходы будут меньше ждать зеленый свет. Кроме того, время работы разрешающего сигнала увеличили.

Реклама

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что подобные изменения не повлекут за собой рост автомобильных заторов, поскольку летом движение на этих участках дорог менее интенсивное. Это решение стало частью общей политики главы города Сергея Собянина по улучшению движения в столице.

Приоритет для пешеходов установили в районе МГУ, Ботанического сада, улицы Плющиха, Тропаревского лесопарка, Олимпийской деревни и других местах.

Ранее свыше 1,7 тысячи ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за сутки.