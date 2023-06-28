Москва 28 июня 2023, 14:03 Светильники начали монтировать на платформе станции метро «Физтех» Заммэра Москвы Бочкарев: на платформе станции метро «Физтех» начали монтаж светильников Сайт мэра и правительства Москвы

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Рабочие приступили к установке светового оборудования на новой станции Люблинско-Дмитровской линии метро «Физтех». Ее достроят до конца этого года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на платформе начали в тестовом режиме устанавливать мачты освещения. В частности, смонтировали один напольный светильник, по которому отрегулируют схему подсветки зала.

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Бочкарев уточнил, что проект подразумевает напольные светильники, выполненные в форме расширяющихся вверх конусов. Такая же модель появится рядом с колоннами, обрамляющими наземный вестибюль. Композиция создаст образ храма науки.

Помимо светильников, на платформе планируется установить широкие скамейки со встроенными элементами освещения в торцах, которые придадут дополнительный свет односводчатой станции. Андрей Бочкарев Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства

Кроме того, на станции заканчивают земляные и монолитные работы. Обратную засыпку выполнили более чем на 50%. Строители монтируют инженерные сети и выполняют архитектурную отделку внутри помещений.

Станции метро «Физтех», «Яхромская» и «Лианозово» планируют открыть для пассажиров к концу 2023 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил планировку участка Троицкой линии метро от «Коммунарки» до «Кедровой».