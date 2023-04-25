Москва 25 апреля 2023, 16:52 «Сурганова и оркестр» выступили перед добровольцами в столичном пункте отбора на службу по контракту Pxhere

Читать 360tv в

Основатели коллектива «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова и Валерий Тхай устроили небольшое выступление в едином столичном пункте отбора на контрактную службу. Так они поддержали добровольцев, которые решили отправиться на спецоперацию.

Светлана Сурганова высоко оценила работу пункта. Она отметила, что там все организованно правильно и разумно.

Реклама

«Желающий приходит, отдает документы, потом его направляют на медосмотр, на комиссию, решающую может ли он выполнять свой гражданский долг, участвовать в СВО или нет по каким-то причинам. Можно тут же, не выходя из этого здания, решить какие-то финансовые проблемы, если есть какие-то задолженности, какие-то недорешенные вопросы с банками», — отметила она.

Кроме того, для пришедших организовано специальное помещение, в котором они могут отдохнуть, пока ждут решение комиссии.

Валерий Тхай отметил, что «Сурганова и оркестр» приехали, чтобы поддержать добровольцев. Музыканты отметили живой интерес к своему творчеству — пока они пели, люди подтягивались из коридоров, чтобы посмотреть их выступление.

«А наша задача была — дать им живой энергии и позитива, потому что они идут на серьезное дело — родину защищать», — заключил он.