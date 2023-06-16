Москва 16 июня 2023, 08:36 Сухую и жаркую погоду пообещали москвичам в пятницу Синоптик Леус: в Москве 16 июня потеплеет до +29 градусов Фото: freepik.com

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Рабочая неделя в столице завершится сухой и знойной погодой. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Июньский зной в Москве продолжает набирать обороты, метеорологи прогнозируют, что 16 июня станет самым теплым днем недели.

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«Сегодня очаг повышенного атмосферного давления сохранится в столичном регионе. При переменной облачности вновь обойдется без дождей, а температурные показатели на 3-4 градуса превысят климатическую норму», — уточнил Леус.

В дневное время суток в столице воздух прогреется до +27…+29 градусов, ночью похолодает до +12 градусов. В Московской области столбики термометров днем покажут отметки +25…+30 градусов. В ночные часы температура опустится до +10 градусов.

Ожидается ветер северного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы. В субботу будет также жарко и без дождей.

Ранее Москва обновила температурный максимум года.