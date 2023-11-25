Москва 25 ноября 2023, 11:47 Сугробы в Москве выросли до 15 сантиметров Метеоролог Позднякова: в Москве к утру 25 ноября сугробы выросли до 15 см РИА «Новости»

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После двухдневного снегопада в Москве высота снежного покрова на улицах города достигла 15 сантиметров. Об этом в своем Telegram-канале рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

«Зима стремительно укрывает землю столичного региона снегом. За последние двое суток высота снежного покрова в Москве, на ВДНХ, каждый раз увеличивалась на семь сантиметров, утром 25 ноября она составила 15 сантиметров», — отметила она.

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Позднякова обратила внимание, что для этой даты сугробы нельзя назвать самыми высокими. Например, в 2004 году они достигали 20 сантиметров.

«Но ноябрьский снег не всегда служит залогом снежного Нового года», — предупредила специалист.

Она напомнила, что в том же 2004-м в первые пять дней декабря выпало 30 сантиметров осадков. Но уже к 30 декабря снег на ВДНХ сошел.

«Но городские службы не ждут такого подарка природы. Снег во дворах и на детских площадках начали убирать с утра субботы», — подчеркнула Позднякова.

Накануне из-за снегопада в столичных аэропортах задержали и отменили более 40 рейсов.