Москва 07 февраля 2024, 12:35 Сугробы в Москве в четверг могут побить 25-летний рекорд Тишковец: Москва 8 февраля может повторить рекорд 1999 года по высоте сугробов Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Москву продолжает засыпать снегом, при этом осадки прекратятся не раньше чем 8 февраля. Высота сугробов в столице может повторить рекорд дня 1999 года, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«В Москве впервые в сезоне выросли полуметровые сугробы! А завтра возможен повтор рекорда снежного покрова 25-летней давности!» — уточнил он.

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По словам синоптика, специалисты базовой метеостанции ВДНХ зафиксировали суточный прирост снега на 11 сантиметров и сейчас сугробы достигли отметки в 53 сантиметра. Такие показатели превысили норму в полтора раза.

Тишковец добавил, что за ближайшие 12 часов высота снежного покрова увеличится еще на четыре-пять сантиметров.

«Московские сугробы завтра могут повторить рекорд дня 1999 года, когда было 58 сантиметров», — заключил он.

Москвичей также предупредили, что видимость значительно снизится до 500-1000 метров. В дневное время суток столбики термометра покажут отметки -4…-6 градусов.