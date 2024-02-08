Москва 08 февраля 2024, 11:24 Сугробы в Москве побили рекорд этой зимы Синоптик Леус: высота сугробов в Москве превысила максимум нынешней зимы Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Циклон «Ольга» обрушил на Москву сильные снегопады. Высота сугробов стала рекордной за эту зиму, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«По данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, высота снежного покрова сегодня утром достигла отметки в 60 сантиметров — это самое высокое значение с начала нынешней зимы», — отметил он.

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По словам синоптика, такой показатель превысил полторы климатических нормы -166%. За минувшие 24 часа сугробы подросли на семь сантиметров.

Леус добавил, что столько снега в Москве выпало впервые за 10 лет. Сугробы высотой в 60 сантиметров последний раз фиксировали на метеостанции ВДНХ в начале апреля 2013 года.

«Однако до рекордных значений сегодняшнему снегу далеко — 8 февраля 1994 года снежный покров в Москве составлял 65 сантиметров», — пояснил он.

На других метеостанциях столицы высота сугробов составила от 54 до 66 сантиметров. В Новой Москве высота снежного покрова достигла 67 сантиметров. В Московской области самые большие сугробы зафиксировали на метеостанции Волоколамска — 64 сантиметра.

Москвичей также предупредили о морозной погоде в четверг. В столице 8 февраля будет -12 градусов и пройдет небольшой снег.