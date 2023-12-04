Москва 04 декабря 2023, 11:06 Сугробы в Москве достигли рекордной высоты Синоптик Тишковец: рекордные 40-сантиметровые сугробы выросли в Москве РИА «Новости»

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Высота сугробов на улицах Москвы достигла 40-сантиметровой отметки и обновила рекорды предыдущих лет. Об этом сообщил в Telegram-канале метеоролог, ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптики зафиксировали беспрецедентную для начала декабря толщину снежного покрова. На метеостанции ВДНХ она составила 36 сантиметров, в районе Тушино — 35, около МГУ — 41, а в самом центре столицы, на Балчуге, снег достиг высоты 43 сантиметра.

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«Такого снежного покрова в этот день не было никогда за всю метеоисторию», — подчеркнул Тишковец.

Предыдущие максимумы, которые держались многие десятилетия, отмечали в 1952 и 2004 годах. Уровень снега доходил тогда до 30 сантиметров.

Тишковец отметил, что столь обильные снежные осадки характерны для февраля, когда снежный покров достигает своего пика.

При этом около 30% месячной нормы осадков выпало в Москве только за сутки.