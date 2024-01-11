Москва 11 января 2024, 16:28 Суд сделал послабление сербскому музыканту Мартичу перед выдворением из России Суд позволил сербскому музыканту Мартичу провести дома дни до отъезда из России Freepik

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В Никулинском суде Москвы разрешили сербскому музыканту Петару Мартичу покинуть пределы России без предварительного задержания. В среду его признали виновным в пропаганде наркотиков и постановили выдворить из страны, сообщило РИА «Новости».

«Суд считает возможным назначить наказание без задержания и содержания в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России», — говорится в решение суда.

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В постановлении также указано, что Мартич покинет Россию самостоятельно.

Административное дело на вокалиста групп «Пасош» и «Прыгай киска» завели из-за песни «Насекомое». Эксперты выявили в тексте композиции «совокупность психологических и лингвистических признаков пропаганды наркотиков», а также положительное отношение исполнителя к запрещенным веществам.

Мартичу также назначили административный штраф в размере 20 тысяч рублей. Постановление вступило в силу 10 января.