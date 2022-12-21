Москва 21 декабря 2022, 20:20 Суд изъял у бывшего инспектора ДПС Москвы имущество на 179 млн рублей Экс-инспектор ДПС не доказал законность происхождения средств и лишился 179 млн рублей РИА «Новости»

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Имущество стоимостью более 129 миллионов рублей и деньги на сумму 50 миллионов рублей перешли в доход государства от московского инспектора ДПС Сергея Кузнецова. Как сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры, такое решение принял Лефортовский районный суд.

Сотрудники надзорного органа выяснили, что Кузнецов в момент работы на государственной службе купил 20 объектов недвижимости и машину. Часть средств он хранил в банковских ячейках, а имущество частично оформил на родных и близких.

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Подтвердить законность происхождения денег, которые обеспечивали дорожному инспектору и его родным хорошую жизнь, Кузнецов не смог.

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Генеральная прокуратура подала иск в суд с требованием изъять у инспектора недвижимость и деньги в доход государства.

На балансе правоохранителя находились дом с земельным участком, несколько квартир, в том числе за границей, а также наличные на сумму более 48 миллионов рублей, более 23,8 тысячи евро и 60 тысяч долларов США.

Решение суда в законную силу не вступило.