Москва 13 мая 2023, 18:56 Субботняя погода в Москве установила рекорд по теплу Метеобюро Москвы назвало вторую субботу мая самым теплым днем весны и года РИА «Новости»

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Максимальное тепло с начала года показали столбики термометров на главной метеостанции Москвы на ВДНХ. К 15:00 субботы, 13 мая, одни поднялись до показателя +22,3 градуса. Об этом со ссылкой на синоптиков сообщил «Интерфакс».

Специалисты подчеркнули, что это самый высокий показатель за все три весенних месяца, а 13 мая стал самым теплым днем года. Прошлый температурный рекорд синоптики зафиксировали в минувшую пятницу, когда воздух в столице прогрелся до +22,1 градуса.

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Но в оставшийся выходной день новых рекордов от погоды в Москве и Подмосковье синоптики не ждут. В воскресенье, 14 мая, жителей столичного региона ожидает прохладная погода с приходом северного ветра с порывами до пяти — 10 метров в секунду. Из-за него температура опустится до +19 градусов.

О повышении температуры в Центральных регионах России ранее заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что в первой половине выходных ожидается +23 градуса, что на два пункта выше климатической нормы. В воскресенье днем температура вернется к майским показателям +17.+19 градусов. Осадков перед наступлением рабочей недели не будет.