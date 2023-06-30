Москва 30 июня 2023, 12:46 Студенты с картой москвича смогут бесплатно пользоваться велопрокатом Ликсутов: владельцам карты москвича для обучающихся стал доступен бесплатный велопрокат Сайт мэра и правительства Москвы

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Жители столицы, у которых есть карта москвича для обучающихся, смогут бесплатно пользоваться велопрокатом. Об этом сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Обладатели карт «Тройка» и карт москвича для обучающихся теперь могут пользоваться велопрокатом бесплатно. Максим Ликсутов Глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры

Он уточнил, что абонемент на 30 дней, записанный на карту москвича, дает право на 60 велопоездок без оплаты, на 90 дней — 180 поездок. Взять велосипед в аренду бесплатно можно на 30 минут.

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Для активации бонусов карта должна быть привязана в личном кабинете приложения «Метро Москвы».

Ликсутов отметил, что акция не действует на новые электровелосипеды 2.0. Также бесплатные поездки недоступны по абонементу, предназначенному для оплаты проезда только на наземном транспорте.

Владельцы «Единого» билета на 30, 90 или 365 дней, записанного на карту «Тройка», тоже смогут пользоваться бесплатным велопрокатом. Кроме того, благодаря подписке «МультиТранспорт Вело» пассажиры общественного транспорта смогут сэкономить до 25% в месяц на оплате проезда. Стоимость снизили до конца велосезона.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что карту москвича можно привязать в личном кабинете «Метро Москвы».