Москва 25 января 2024, 09:44 «Студенчество — прекрасная пора». Собянин поздравил московских студентов с Татьяниным днем Мэр Москвы Собянин поздравил студентов с Татьяниным днем РИА «Новости»

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Каждый год 25 января учащиеся вузов и колледжей отмечают Татьянин день или День студента. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил с праздником всех причастных.

«Студенчество — прекрасная пора, когда с удовольствием получаешь новые знания и профессию, весело проводишь время с друзьями и строишь планы. Когда многое делаешь и, кажется, всюду успеваешь. А если не успеваешь, то не беда, потому что впереди — целая жизнь», — написал он.

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Мэр назвал Москву столицей российского студенчества и пояснил, что в высших учебных заведениях мегаполиса проходят обучение свыше 900 тысяч человек. Студенты сейчас получают множество возможностей для реализации своих талантов и достижения успехов, чтобы в перспективе приносить пользу людям и участвовать в развитии любимого города.

Собянин добавил, что к празднику подготовили различные мероприятия, включая традиционные катания на коньках и фестивали. Студентов ждут мастер-классы и квесты, конкурсы и соревнования.

Глава города пожелал молодежи отличного настроения, ценить дружбу, и твердо верить, что все получится.

Всех Татьян в их день, 25 января, пригласили на воздушную прогулку в кабине Московской канатной дороги. Для студентов также подготовили скидки на поездки.