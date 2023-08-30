30 августа 2023, 12:42
Строительство торгового центра возобновили в районе Сокольники в Москве
Левкин: в Москве возобновили строительство объекта торговли в районе Сокольники
В районе Сокольники, на улице Барболина, владение № 22, возобновили строительство торгового центра. Правообладателю выдали соответствующее разрешение. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.
«В 2022 году по решению градостроительно-земельной комиссии города Москвы и в соответствии с действующим законодательством участок был предоставлен на три года для завершения строительства правообладателю объекта долгостроя», — пояснил он.
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Левкин добавил, что документацию обновили и в июле выдали разрешение на возведение объекта.
К строительству этого здания приступили еще в 1995 году, а в 2018-м из-за банкротства застройщика работы приостановили. В 2021 году объект перешел к новому правообладателю.
«После завершения строительства город получит объект социальной направленности», — заключил Левкин.
Ранее бизнес-центр у станции метро «Электрозаводская» в Москве получил статус технопарка.
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