Москва 30 августа 2023, 12:42 Строительство торгового центра возобновили в районе Сокольники в Москве Левкин: в Москве возобновили строительство объекта торговли в районе Сокольники Сайт мэра и правительства Москвы

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В районе Сокольники, на улице Барболина, владение № 22, возобновили строительство торгового центра. Правообладателю выдали соответствующее разрешение. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

«В 2022 году по решению градостроительно-земельной комиссии города Москвы и в соответствии с действующим законодательством участок был предоставлен на три года для завершения строительства правообладателю объекта долгостроя», — пояснил он.

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Левкин добавил, что документацию обновили и в июле выдали разрешение на возведение объекта.

К строительству этого здания приступили еще в 1995 году, а в 2018-м из-за банкротства застройщика работы приостановили. В 2021 году объект перешел к новому правообладателю.

«После завершения строительства город получит объект социальной направленности», — заключил Левкин.

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